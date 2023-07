Fünfter Neuer: Burnley tütet Redmond-Deal ein

Premier League-Aufsteiger FC Burnley bastelt fleißig weiter am Kader für die neue Saison. Flügelspieler Nathan Redmond wechselt ablösefrei zu den Clarets. Beim von Vincent Kompany trainierten Klub unterschreibt der 29-Jährige einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine dritte Saison. Eine Ablöse wird nicht fällig, da Redmonds Vertrag bei Besiktas jüngst ausgelaufen war.

Unter der Anzeige geht's weiter

In England schnürte der Rechtsfuß bereits für Birmingham City, Norwich City und den FC Southampton die Schuhe. Dabei absolvierte Remond insgesamt 264 Partien in Englands höchster Spielklasse. Burnley holt sich also eine große Portion Erfahrung an Bord.

Lese-Tipp

17 Millionen: Neuer Keeper für Burnley