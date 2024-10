Neuer Trainerjob für Wilshere

Jack Wilshere verabschiedet sich vom FC Arsenal und setzt seine Trainerkarriere in der Championship fort. Norwich City verkündet, dass der ehemalige Mittelfeldspieler zum Trainerteam von Chefcoach Johannes Thorup stößt. Wilshere war im Anschluss an sein Karriereende seit dem Sommer 2022 bei den Gunners als U18-Coach tätig und gewann 2022/23 den FA Youth Cup. Arsenal wünscht Wilshere zum Abschied „für seine weitere Trainerlaufbahn nur das Beste“. Bei den Canaries schnuppert der 32-Jährige nun Zweitliga-Luft.

„Ich freue mich sehr, bei Norwich City zu sein“, wird Wilshere in der Klubmitteilung zitiert, „es ist eine fantastische Gelegenheit bei einem sehr beeindruckenden Klub, die genau zum richtigen Zeitpunkt kommt, um meine Trainerkarriere in einem Umfeld einer ersten Mannschaft voranzutreiben.“ Sportdirektor Ben Knapper bezeichnet den ehemaligen Nationalspieler als „einen der klügsten und aufregendsten jungen Trainer des Landes. Wir können es kaum erwarten, unsere gemeinsame Reise mit ihm zu beginnen und uns an die Arbeit zu machen“.