Modric: Karriereende bei Real?

Luka Modric möchte seine Karriere bei Real Madrid beenden. „Wer würde das nicht wollen“, fragt der 34-Jährige rhetorisch in einem Interview mit ‚Sportske Novosti‘. Der zentrale Mittelfeldspieler spielte eine starke Saison bei den Königlichen, überzeugte mit drei Toren und sieben Vorlagen in 31 Ligaspielen und trug somit zum 34. Meistertitel bei. Modrics Vertrag läuft noch bis 2021 – wie es danach weitergeht, ist unklar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zu seiner Situation beim Hauptstadtklub sagt der Edeltechniker: „Real ist mein Zuhause, aber Real entscheidet, was für den Verein am besten ist“, und fügt an, „ich habe sehr hart gearbeitet, um für diesen Klub zu spielen, ich habe viel durchgemacht und werde nicht leichtfertig aufgeben. Ich werde auf dem Platz kämpfen, um mir einen Verbleib zu verdienen“. In der kommenden Saison wird der ehemalige Weltfußballer jedoch sicher noch für Real auflaufen.