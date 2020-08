Klausel gezogen: Ayhan bestätigt Wechsel nach Italien

Kaan Ayhan wird Fortuna Düsseldorf per Ausstiegsklausel verlassen und in der kommenden Saison in der Serie A spielen. „Ja, es stimmt. Ich habe die Ausstiegsklausel gezogen, bin auch schon bei meinem neuen Verein in Italien“, bestätigt der türkische Innenverteidiger der ‚Bild‘. Für die nächsten Tage kündigt er weitere Informationen an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Es ist eine Entscheidung auf dem letzten Drücker – am heutigen Samstag wäre der Passus in Ayhans Vertrag schon nicht mehr gültig gewesen. Für gerade einmal zwei Millionen Euro soll der 25-Jährige seinen Verein wechseln können. Um welchen Klub es sich handelt, ist zur Stunde noch offen. Die ‚Bild‘ selbst spekuliert über die AS Rom, Berichte im Ausland sehen dagegen US Sassuolo als künftigen Arbeitgeber.

Fortunas Vorstandsboss Norbert Röttgermann will Ayhans Abschied derweil noch nicht bestätigen: „Es gibt Stand jetzt keinen Deal. Erst am Montag wird sich final entscheiden, ob die Ausstiegsklausel wirksam wird“, so der 59-Jährige in einem offiziellen Statement. Dies dürfte aber lediglich ein Hinweis auf ausstehende Formalitäten sein.