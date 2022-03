Chiellini: Drei Optionen für die Zukunft

Die Karriere von Giorgio Chiellini neigt sich allmählich dem Ende zu. Wie das Portal ‚Calciomercato.com‘ berichtet, überdenkt der 37-jährige Abwehrrecke nach dem Aus in der WM-Qualifikation der Italiener gegen Nordmazedonien (0:1) seine Zukunft. Ein Karriereende nach der laufenden Saison ist trotz eines bis 2023 gültigen Vertrags mit Juventus Turin möglich.

Eine Alternative ist dem Bericht zufolge ein Jahr in der MLS. Seine Laufbahn in den USA auszuklingen zu lassen, ist demnach eine ernsthafte Option für Chiellini. Ebenso spielen Gedanken an eine Trainerkarriere eine Rolle beim Kapitän der Alten Dame, heißt es weiter.