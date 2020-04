M'gladbach: Beyer soll Lainer herausfordern

Borussia Mönchengladbach hat sein Rechtsverteidiger-Duo für die kommende Saison schon zusammen. Hinter Platzhirsch Stefan Lainer (27) soll Jordan Beyer, aktuell an den Hamburger SV ausgeliehen, um einen Platz in der Fohlenelf kämpfen. „Jordan Beyer kommt zurück, wir sehen in ihm einen wichtigen Spieler für uns“, sagt Sportdirektor Max Eberl dem ‚kicker‘, „wir wollten ihm durch die Leihe eine Möglichkeit bieten, dass er mehr Spielpraxis sammeln kann – und das hat auch gut funktioniert.“

Zwar ist Lainer auch für die kommende Saison zunächst als Nummer eins hinten rechts eingeplant, soll von Beyer aber Druck bekommen. Beim 19-Jährigen erhofft sich Eberl eine ähnliche Entwicklung wie bei Mittelfeldmann Lászlo Bénes (22): „Benes kam zurück und startete bei uns direkt voll durch. Wir hoffen, dass Beyer die gleiche Entwicklung nimmt. “