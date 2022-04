Eintracht schlägt West Ham | Topnoten für Hinteregger & Knauff

Welch ein Traumstart für die Europapokal-Helden vom Main. Fast auf den Tag genau vor einem halben Jahr wurde Ansgar Knauff bei der 0:1-Niederlage gegen Viktoria Köln für Borussia Dortmund II eingewechselt. Nun trifft er nach dem Hinspiel-Treffer gegen den FC Barcelona auch im ersten Spiel gegen West Ham United.

Es dauerte bis zur 14. Minute, ehe sich die Hammers genug geschüttelt hatten und ihr Spiel mehr und mehr aufzogen. Nach schönem Steilpass scheiterte zunächst Bowen an Trapp und Pfosten. Sieben Minuten später war das Glück der Hessen aufbraucht und die Dauer-Dominanz der Hausherren in der Hälfte der Gäste wurde in den Ausgleich umgemünzt.

West Ham verpennt erneut den Start

Im zweiten Durchgang wollten sich die Londoner eigentlich nicht noch einmal überrumpeln lassen und agierten in den Anfangsminuten auffallend wach und konzentriert. Nach neun Minuten setzte West Ham aber zum kollektiven Tiefschlaf an, den die Frankfurter zur erneuten Führung nutzten.

In der Schlussviertelstunde ließen die Kräfte bei beiden Kontrahenten mehr und mehr nach und der Schlagabtausch wurde offener. Die klaren Chancen hatten aber die Frankfurter. In der 79. Minute klatschte Kamadas Schlenzer an den Pfosten. In der zweiten Minute der Nachspielzeit hatte auf der anderen Seite Bowen das Tor des Jahres auf dem Schlappen, der traumhafte Fallrückzieher knallte aber an die Unterkante der Latte.

0:1 Knauff (1.): Kamada kommt über links und spielt den Ball zu Borré an die Strafraumecke. Der Stürmer hat alle Zeit der Welt, den Ball zu verarbeiten, sich einmal zu drehen und traumhaft quer auf den einlaufenden Knauff zu Flanken, der per Kopf vollstreckt.

1:1 Antonio (21.): Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld zieht Rode im Luftkampf gegen Zouma den Kürzeren. Der Innenverteidiger legt per Kopf quer vor den Kasten, wo Antonio problemlos einschiebt.

1:2 Kamada (54.): Die Frankfurter legen sich fast die gesamte Mannschaft der Hausherren vor deren Strafraum zurecht und kombinieren per Doppelpass mit Lindström Sow frei, der zunächst unbedrängt vor dem Tor an Areola scheitert. Der Ball fällt aber Kamada vor die Füße, der nur noch einschieben muss.

