Hütter über Thuram: „Zu mir hat er gesagt, er bleibt hier“

„Zu mir hat er gesagt, er bleibt hier.“ Diese Aussage tätigte Adi Hütter am gestrigen Samstagabend im Anschluss an das 0:4 gegen Bayer Leverkusen. Ob das nun am Ende auch bedeutet, dass Marcus Thuram die laufende Saison im Trikot von Borussia Mönchengladbach bestreiten wird, ist zumindest fraglich.

Gestern noch berichteten italienische Medien von einer Annäherung in den Gesprächen zwischen Gladbach und Inter Mailand. Die Borussia sei von ihrer ursprünglichen Forderung über 30 Millionen Euro abgerückt, der italienische Meister biete zur Stunde 20 Millionen. Eine Einigung der Klubs liegt demzufolge also nicht mehr fern.

Und auch Max Eberls jüngste Aussage gegenüber der ‚Bild‘ lässt zumindest tief blicken: „Wir würden Marcus nur äußerst ungern abgeben. Er ist bei uns in Gladbach genau richtig, um sich noch weiterzuentwickeln und noch mehr Tore zu schießen. Aber ich schließe nichts aus. Ich bin mit seinem Berater Mino Raiola in sehr gutem Austausch.“

FT-Meinung