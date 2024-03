Iglesias will bei Bayer bleiben

Leihstürmer Borja Iglesias sieht sich mittelfristig in der Bundesliga. Im Interview mit der ‚Marca‘ sagt der an Bayer Leverkusen verliehene Spanier: „Ich würde gerne hierbleiben. Ich bin sehr glücklich mit meinem Leben in Deutschland und bei Bayer Leverkusen.“

Mit Stammverein Betis Sevilla einigten sich B04-Geschäftsführer Simon Rolfes und Co. auf eine Kaufoption, die sich dem Vernehmen nach bei acht Millionen Euro einpendelt. Für die Werkself stand Iglesias bislang siebenmal auf dem Rasen. Eine Torbeteiligung war dem 31-jährigen Angreifer noch nicht vergönnt.