VfB: Leibold denkt an Stuttgart-Rückkehr

Der VfB Stuttgart könnte sich auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger beim Hamburger SV bedienen. Laut den ‚Stuttgarter Nachrichten‘ ist Tim Leibold in den Fokus der Schwaben gerückt. Das Eigengewächs des VfB könne sich eine Rückkehr zu seinem Jugendklub „sehr gut“ vorstellen und soll einige Befürworter im Klub haben. Mit Borna Sosa (22) steht derzeit nur ein Spezialist für die linke Defensivbahn im Kader der Stuttgarter.

Leibold, der im vergangenen Sommer für 1,8 Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg nach Hamburg gewechselt war, ist mit 16 Assists Top-Vorlagengeber in der zweiten Liga und verpasste bislang keine Pflichtspielminute. Das Vertragspapier des 26-Jährigen ist noch bis 2023 gültig. Bei einer Ablöse müsste der VfB dementsprechend tief in die Tasche greifen. Stuttgarts Position könnte sich allerdings deutlich stärken, sollte der HSV den Aufstieg in die Bundesliga am Sonntag endgültig verpassen.