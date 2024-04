Leverkusen: Rolfes will Transferstrategie beibehalten

Simon Rolfes hat nicht vor, Bayer Leverkusens Transferstrategie nach dem Gewinn der Meisterschaft großartig zu verändern. Der Sportchef der Werkself sagte gegenüber der ‚Bild am Sonntag‘: „Entweder bist du finanziell dazu in der Lage, immer Ist-Qualität zu kaufen, dann kann man vielleicht in kürzerer Zeit ein Team zusammenstellen, das Meister werden kann. Für uns ist das allerdings nicht möglich.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Dabei verwies Rolfes auf die zahlreichen Talente, die die Werkself in den vergangenen Jahren verpflichtete: „Das war das starke Fundament der Mannschaft, die dann punktuell durch Ist-Qualität ergänzt wurde.“ Weiter sagte Rolfes: „Eine Mannschaft nur mit Ist-Qualität zusammenzustellen, ist für Bayer 04 nicht realistisch. Wir müssen auch Spieler über einen gewissen Zeitraum bis ans höchstmögliche Niveau heranführen.“