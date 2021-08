Einigung: Sabitzer wechselt zu Bayern

Dem FC Bayern ist in den Verhandlungen um Marcel Sabitzer (27) offenbar der Durchbruch gelungen. Wie die ‚Bild‘ vermeldet, ist der Transfer des Mittelfeldspielers fix. Die Münchner haben sich mit RB Leipzig auf eine Ablösesumme von unter 16 Millionen Euro geeinigt.

Mit dem Spieler selbst ist sich Bayern bereits länger einig. Am morgigen Montag soll der Österreicher laut ‚Bild‘ in München eintreffen. Bei der heutigen Bundesligapartie in Wolfsburg (17:30 Uhr) steht Sabitzer schon nicht mehr im Kader.

Sabitzer war 2014 von Rapid Wien nach Leipzig gewechselt, verbrachte dann zunächst eine Leihsaison bei RB Salzburg. Zuletzt führte er die Sachsen als Kapitän aufs Feld.