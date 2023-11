Koke schwört Atlético die Treue

Vereinsikone Koke (31) steht einer Verlängerung seines auslaufenden Vertrags bei Atlético Madrid offen gegenüber. „Ich würde gerne noch so viele Spiele wie möglich spielen“, so Koke am Rande der gestrigen Partie gegen den RCD Mallorca (1:0).

Der gebürtige Madrilene und Atlético-Kapitän betonte: „Ich bin schon mein ganzes Leben lang Atléti-Fan. […] Hoffentlich kann ich so lange wie möglich hier bleiben, aber das hängt nicht von mir ab.“ Der Mittelfeldspieler lief auf Vereinsebene bislang nur für die Rojiblancos auf (598 Profispiele). Das Trikot der spanischen Nationalmannschaft streifte sich Koke 70 Mal über, letztmals vor einem Jahr.