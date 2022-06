Causa Dembélé: Xavi bittet Barça um letzten Versuch

Der FC Barcelona könnte einen finalen Versuch wagen, Ousmane Démbéle in den eigen Reihen zu halten. Einem Bericht der ‚Sport‘ zufolge hat Barça-Coach Xavi seine Bosse gebeten, dem Franzosen ein letztes Vertragsangebot zu unterbreiten. Dembélés Arbeitspapier läuft zum Monatsende aus. Bislang scheiterten jegliche Versuche der Katalanen, den wendigen Flügelstürmer zu einem Verbleib zu überreden, an dessen üppigen Gehaltsvorstellungen. Xavi deutete jedoch an, dass eine Verlängerung mit dem Dribbler billiger wäre als eine Neuverpflichtung eines Nachfolgers, heißt es weiter im Bericht.

Bislang hat Démbéle noch bei keinem anderen Klub unterschrieben, obwohl er mit dem FC Chelsea und vor allem Paris St. Germain zwei Verehrer parat hätte, die wohl das nötige Kleingeld für dessen Wunschsalär auf den Tisch legen könnten. Unter Xavi blühte der Ex-Dortmunder zuletzt regelrecht auf. Die abgelaufene Saison beendete Démbéle mit starken 13 Assists für Barça.