Erster Austausch: Schnelle Mislintat-Rückkehr zum BVB?

Hans-Joachim Watzke wird sich nach der Saison als Vorsitzender der Geschäftsführung bei Borussia Dortmund zurückziehen. Offiziell endet der Vertrag beim BVB erst im Sommer 2025, doch schon zur kommenden Saison 2024/25 wollen die Schwarz-Gelben die Nachfolge geklärt haben.

Bis Ende April soll dem Präsidialausschuss ein konkretes Konzept hierfür vorliegen. Ein Kandidat, der in den aktuellen Plänen eine größere Rolle spielt, ist Sven Mislintat. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat es einen ersten Austausch mit dem 51-Jährigen gegeben, der den BVB im November 2017 als Direktor Profifußball in Richtung des FC Arsenal verlassen hatte. In den Gesprächen mit Mislintat ging es demnach um die Position des Sportdirektors bei der Borussia.

Dieses Amt füllt derzeit Sebastian Kehl aus, dem einstigen BVB-Kapitän winkt allerdings eine Beförderung zum Geschäftsführer Sport. Dann wäre der Weg für Mislintat frei, der seit seinem Aus bei Ajax Amsterdam im vergangenen September ohne Klub ist. Laut ‚Sky‘ wäre Mislintat mehr als bereit für die Rückkehr zum BVB, die Aufgabe bei den Schwarz-Gelben sei für den gebürtigen Dortmunder eine „Herzensangelegenheit“.

Schnelle Lösung?

Dementsprechend sind für eine zweite Amtszeit von Mislintat beim BVB nur noch wenige Hürden aus dem Weg zu räumen. Wie schnell die Rückkehr realisiert wird, hängt offenbar nun einzig davon ab, wie die Führungsriege der Borussia künftig strukturiert sein wird. An der Strobelallee könnte also schon bald Klarheit herrschen.