Arsenals Tierney nach Spanien

Linksverteidiger Kieran Tierney und der FC Arsenal gehen nach vier Jahren vorübergehend getrennte Wege. Fabrizio Romano zufolge sind sich die Gunners und Real Sociedad über einen Leihwechsel einig. Eine Kaufoption für den 26-Jährigen habe sich der La Liga-Klub nicht sichern können. Der Medizincheck findet demzufolge nach dem Austausch aller Dokumente statt.

Für Arsenal absolvierte Tierney in der vergangenen Saison 36 Pflichtspiele, hatte in der Premier League hinten links aber häufig das Nachsehen gegenüber Oleksandr Zinchenko (26). Vertraglich ist der Schotte an die Londoner noch bis 2026 gebunden.