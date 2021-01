Vier Optionen: Messi auf dem Markt

Die katalanische Zeitung ‚Sport‘ nennt vier Szenarien, die für Lionel Messi zur neuen Saison in Frage kommen. Keinesfalls vom Tisch ist ein Verbleib beim FC Barcelona. Kürzlich berichtete der TV-Sender ‚Gol‘, dass Messi mit dem neuen Vereinspräsidenten (Wahl am 24. Januar) über eine mögliche Verlängerung seines auslaufenden Vertrags sprechen will.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit seinem öffentlich vorgetragenem Wechselwunsch im vergangenen Sommer kursieren Gerüchte über eine erneute Zusammenarbeit mit Ex-Mentor Pep Guardiola. Dafür müsste sich Messi Manchester City anschließen. Der Scheichklub stellt einen Zehnjahresplan inklusive MLS-Wechsel zu Partnerverein New York City und anschließender Rolle als Markenbotschafter in Aussicht.

PSG und Inter Miami

Ein Auge hat angeblich auch Paris St. Germain auf Messi geworfen. Die Gerüchte angeheizt hat Neymar, als er sagte: „Ich möchte wieder mit Messi zusammenspielen. Das ist das, was ich am meisten möchte.“ Ob Landsmann und PSG-Trainer Mauricio Pochettino den Argentinier überzeugen kann?

Vierte Option ist Inter Miami. Klubbesitzer David Beckham will Messi unbedingt in die USA lotsen. Unwahrscheinlich allerdings, dass der sechsfache Weltfußballer vor der Weltmeisterschaft in Katar (Winter 2022) das europäische Top-Niveau gegen MLS-Fußball eintauschen wird.