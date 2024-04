Positive Signale: Silva-Deal für Barça doch möglich?

Die Bosse des FC Barcelona rechnen in dieser Saison mit Einnahmen in Höhe von 859 Millionen Euro. Nach Steuern liegt die Gewinnprognose bei elf Millionen Euro. Diese in Aussicht stehenden schwarzen Zahlen könnten den Blaugrana deutlich bessere Möglichkeiten auf dem kommenden Transfermarkt eröffnen.

Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge herrscht großer Optimismus bei Barça, dass ab Sommer alle Einschränkungen von Seiten der Liga wegfallen. Die Signale seien positiv. Das bedeutet: Die Katalanen könnten dann wieder ausgeben, was sie einnehmen. Entsprechend wären bei klugen Verkäufen auch wieder teure Neuverpflichtungen möglich.

Neue Hoffnung bei Silva

Als markantes Beispiel nennt die Sportzeitung den im Raum stehenden Kauf von Bernardo Silva (29). Der Portugiese ist seit mehreren Jahren ein heißes Thema in Barcelona, bislang war der Offensivspieler von Manchester City aber stets zu teuer.

Im Sommer ist Silva für festgeschriebene 58 Millionen Euro zu haben. Eine Summe, die bislang utopisch schien für den spanischen Spitzenklub. In Kürze könnte sich das ändern.