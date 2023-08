St. Pauli-Verteidiger Medic: Von Hamburg in den Europapokal?

Schon lange wird Jakov Medic mit einem Wechsel in die Bundesliga in Verbindung gebracht. Kein Wunder, schließlich zählt der 24-jährige Innenverteidiger seit mehreren Jahren zu den Leistungsträgern des FC St. Pauli. Den nächsten Karriereschritt könnte er nun aber außerhalb von Deutschland machen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚Voetbal International‘ berichtet, zeigt Ajax Amsterdam Interesse an Medic. Gespräche zwischen Pauli und Ajax laufen. Unklar sei, in welcher Region sich die potenzielle Ablöse bewegt. Der 1,93 Meter große Abwehrspieler ist noch bis 2024 an den Hamburger Zweitligisten gebunden.

Lese-Tipp

Medizincheck & Unterschrift: Medic-Deal noch heute fix

Wie konkret der Transferpoker um Medic tatsächlich wird, werden die kommenden Wochen zeigen. Denn dem Bericht zufolge ist der Wunschspieler von Ajax für die Innenverteidigung eigentlich Josip Sutalo von Dinamo Zagreb. Medic sei der Plan B zum 23-jährigen Kroaten.