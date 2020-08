96-Duo vor der Vertragsauflösung

Hannover 96 will sich zeitnah von Mittelfeldmann Edgar Prib (30) und Innenverteidiger Felipe (33) trennen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, arbeiten die Niedersachsen in beiden Fällen an einer Vertragsauflösung. „Wir sind mit beiden Spielern in gutem Austausch“, zitiert das Blatt 96-Sportchef Gerhard Zuber.

Die Gespräche waren dem Bericht zufolge am heutigen Montag schon in der Endphase, somit dürfte eine Entscheidung nicht mehr lange auf sich warten lassen. Mit dem Abschied des Duos endet eine kleine Ära am Maschsee: Prib steht seit 2013, Felipe sogar seit 2012 in Hannover unter Vertrag. Wie es für die beiden weitergeht, ist noch offen.