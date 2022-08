Casemiro: Ten Hags Systemmacher

Manchester United versucht mit aller Macht, in die Riege der englischen Topklubs zurückzukehren. Beispielhaft für das krampfhafte Bemühen ist der Transfer von Neuzugang Casemiro. Bis zu 82 Millionen Euro investieren die Red Devils in den bereits 30-jährigen Mittelfeldspieler.

Der einzige Spieler, der in Casemiros Altersklasse jemals mehr kostete, ist Cristiano Ronaldo, der mit 33 Jahren im Sommer 2018 für rund 117 Millionen Euro von Real Madrid zu Juventus Turin wechselte.

Denselben Stellenwert wie einst CR7 bei der Alten Dame wird Casemiro im Old Trafford wohl nicht einnehmen. Für das sportliche Konstrukt in Manchester werden die Fähigkeiten des 63-fachen Nationalspielers dennoch essenziell sein. Der robuste Rechtsfuß ermöglicht Erik ten Hag, das bei Ajax Amsterdam etablierte Spielsystem auch in Manchester zu implementieren.

Das fehlende Puzzlestück

Casemiros Kompetenzen liegen nicht ausschließlich in der Balleroberung, Zweikampfführung oder dem Zustellen von Räumen im Mittelfeld – auch im Passspiel und in der Ballverteilung ist der Südamerikaner überdurchschnittlich gut. Das Gesamtpaket des langjährigen Madrid-Profis passt daher ideal zum von ten Hag bevorzugten Spielaufbau über den Sechser.

Weder Scott McTominay noch Fred funktionierten als Teil einer Doppelsechs oder eines Dreiermittelfelds mit den jeweils deutlich offensiver agierenden Christian Eriksen und Bruno Fernandes. Das zeigte sich vor allem bei den Niederlagen gegen Brighton & Hove Albion (1:2) und den FC Brentford (0:4), als die beiden Underdogs die Räume im Mittelfeld gnadenlos ausnutzten.

Casemiro kennt seine Aufgabenstellung als alleiniger Abräumer hinter zwei Ballverteilern schon im Schlaf. Neun Jahre lang agierte der Brasilianer an der Seite von Toni Kroos und Luka Modric, die nicht gerade für ihre Defensivarbeit berühmt sind. Ten Hag kann also endlich in seinem favorisierten 4-3-3 agieren, das in den Niederlanden für drei Meistertitel und zwei Pokalsiege in fünf Jahren sorgte.

So könnte United mit Casemiro spielen

