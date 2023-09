Deutschland - Japan: Flick testet die EM-Elf

Tor & Abwehr

In Abwesenheit von Manuel Neuer ist Marc-André ter Stegen aktuell zwischen den Pfosten gesetzt. Die Viererkette wird dagegen einmal mehr völlig neu zusammengesetzt: Joshua Kimmich rückt aus dem Mittelfeld nach hinten rechts, während der gelernte Linksverteidiger nach den jüngsten Trainingseindrücken hinten links verteidigen wird.

Mittelfeld

Im eigenen Ballbesitz soll Kimmich an die Seite von Emre Can rücken und Neu-Kapitän Ilkay Gündogan so mehr offensive Freiheiten ermöglichen. Denkbar ist auch, dass Pascal Groß als Joker zu seinem Länderspiel-Debüt kommt. Der formstarke Florian Wirtz dürfte auf der Zehn starten, da Jamal Musiala nicht zur Verfügung steht.

Offensive

Durch die verletzungsbedingte Abreise von Niclas Füllkrug steht mal wieder kein klassischer Mittelstürmer im Aufgebot von Hansi Flick. Kai Havertz dürfte also einmal mehr auf der Neun aushelfen – flankieren wird ihn wohl das Bayern-Duo aus Leroy Sané und Serge Gnabry.

So könnte das DFB-Team spielen