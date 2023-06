Krauß: „Wir sind in guten Gesprächen“

Tom Krauß (21) weiß noch nicht, für welchen Verein er in der kommenden Saison auflaufen wird. „Das ist noch ungeklärt. Es ist auch nicht mein Ziel, dass ich jedes Jahr gefragt werden muss, wie meine Zukunft aussieht. Wir sind in guten Gesprächen, zumindest meine Berater“, äußert sich der defensive Mittelfeldspieler bei ‚Sky‘. Der U21-Nationalspieler betont: „Ich habe auch gesagt, ich will mich auf die EM fokussieren. Egal, was rundherum passiert. Dann wird man schon einen Zeitpunkt finden, an dem man sagt, wohin ich wechsle.“

In der abgelaufenen Saison war Krauß von RB Leipzig an Schalke 04 verliehen. Nun sollen Mainz 05, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, der FC Burnley und der FC Everton Interesse an einer Verpflichtung bekunden. Leipzig fordert fünf bis sieben Millionen Euro Ablöse. Krauß erklärt: „England ist irgendwann ein Thema, aber jetzt nicht. Ich fühle mich dafür noch nicht bereit und ich bin noch sehr jung, Ich will mich weiterentwickeln, mache auch noch nicht alles super und da ist es das Wichtigste, zu spielen. Das muss gegeben sein bei dem jeweiligen Verein. […] Ich will in Deutschland bleiben. Dann mal schauen, wo es hingeht.“

