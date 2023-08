Köln tütet Carstensen-Leihe ein

Der 1. FC Köln hat einen neuen Rechtsverteidiger gefunden. Wie der Bundesligist verkündet, wird Rasmus Carstensen für ein Jahr vom KRC Genk ausgeliehen. Zudem sichern sich die Geißböcke dem Vernehmen nach eine Kaufoption auf den 22-jährigen Dänen, die bei 1,5 Millionen Euro liegt.

FC-Geschäftsführer Christian Keller sagt: „Wir freuen uns sehr, dass wir die Verpflichtung von Rasmus realisieren konnten. Er bringt in seinem Profil sehr vieles von dem mit, was für einen Rechtsverteidiger in unserer Spielidee wichtig ist. Deshalb sind wir überzeugt, dass er nach vergleichsweise überschaubarer Eingewöhnungszeit für ordentlich Konkurrenzkampf sorgen wird.“

Carstensen fügt an: „Ich habe mich für Köln entschieden, weil ich es als große Chance sehe, für solch einen großen Traditionsklub zu spielen. Dafür bin ich dankbar. Jetzt möchte ich mich als erstes gut in die Mannschaft integrieren und auf dem Platz zeigen, was ich kann. Und dann natürlich auch Spiele machen, um den Fans hier zu zeigen, dass ich eine Verstärkung für den FC bin.“

Carstensen war vor einem Jahr für drei Millionen Euro aus seiner dänischen Heimat nach Genk gewechselt. Dort konnte sich der 17-fache U21-Nationalspieler aber überhaupt nicht durchsetzen, lief teilweise für die zweite Mannschaft auf. In Köln soll er zunächst als Backup für Benno Schmitz (28) fungieren.