Hütter: Netz wird „noch ganz wichtig werden“

Adi Hütter sieht in seinem Linksverteidiger-Talent Luca Netz enormes Potenzial. „Luca ist ein Junge, der noch lange nicht fertig ist und erst zum Mann werden muss. Aber es macht Spaß, einem so großen Talent bei seiner Entwicklung zuzusehen“, erklärt der Trainer von Borussia Mönchengladbach der ‚Bild‘, „er ist total unbekümmert, aber auch frech. Luca wird in der Zukunft für Gladbach noch ganz wichtig werden.”

Netz war im Sommer für zwei Millionen Euro von Hertha BSC zu den Fohlen gewechselt und stand seitdem in 21 Pflichtspielen für die Gladbacher-Profis auf dem Platz. Dabei gelangen ihm fünf Torvorlagen.