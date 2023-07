FC Bayern: Dreesen über Kane & Walker

Jan-Christian Dreesen will keinen weiteren Druck aufbauen bezüglich der Verhandlungen um die geplante Verpflichtung von Stürmer Harry Kane (29) von Tottenham Hotspur. Bei einem Pressetermin sagte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern: „Dass wir großes Interesse an ihm haben, ist bekannt. Und was Uli Hoeneß gesagt hat, ist alles richtig. Aber wir halten es am besten mit dem Trainer, der gesagt hat: Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Genau wie Kane soll auch Rechtsverteidiger Kyle Walker dem deutschen Rekordmeister seine Zusage gegeben haben. Die Bayern müssen sich nun mit Manchester City einigen, wo der 33-jährige Engländer noch bis 2024 unter Vertrag steht. Dreesen erklärt: „Das ist ein Spieler von einem anderen Klub. Wir werden dazu etwas sagen, wenn der Zeitpunkt gekommen ist.“

Lese-Tipp

Guerreiro verwirrt mit BVB-Aussage