Barça umwirbt Koulibaly

Der FC Barcelona richtet auf der Suche nach Verstärkungen für die Defensive seinen Blick zur SSC Neapel. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ haben die Blaugrana Kalidou Koulibaly als Ziel ausgemacht und senden dem Umfeld des 30-jährigen Senegalesen seit Wochen eindeutige Signale hinsichtlich eines Transfers im Sommer. Koulibalys Vertrag in Neapel läuft noch bis 2023.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dementsprechend hofft Barça auf einen gewissen Preisnachlass, ehe der Afrika-Cup-Gewinner in sein letztes Vertragsjahr am Vesuv geht. Die italienische Sportzeitung wirft eine Summe zwischen 30 und 40 Millionen Euro als Ablöse in den Raum. In der Vergangenheit mussten Interessenten mit Forderungen jenseits von 70 Millionen Euro für Koulibaly rechnen.