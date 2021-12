Vor Vertragsgesprächen: Hainer wünscht sich Lewandowski-Karriereende beim FC Bayern

Nicht nur sportlich ist Robert Lewandowski beim FC Bayern eine Schlüsselfigur. Auch in den Kaderplanungen des Rekordmeisters nimmt der 33-Jährige eine zentrale Rolle ein, denn der Vertrag des polnischen Stürmerstars läuft 2023 aus.

Sollten sich Spieler und Verein nicht auf eine Verlängerung einigen können, ist ein Vereinswechsel im Sommer für Lewandowski eine ernstzunehmende Option, wie die ‚Sport Bild‘ jüngst berichtete. Die Bayern würden sich dann auf dem Transfermarkt umschauen – und möglicherweise Erling Haaland ins Visier nehmen.

Hainers Plädoyer

In München hoffen die Klubbosse aber, dass es mit Lewandowski weitergeht. „Der Robert weiß, dass ich und alle Verantwortlichen ihn sehr schätzen, das habe ich ihm auch oft genug gesagt. Wir sind so froh, dass wir ihn haben, weil er eine absolute Torgarantie ist, der weltbeste Stürmer“, schwärmt Präsident Herbert Hainer (67) gegenüber der ‚Bild‘.

Und weiter: „Ich würde mich freuen, wenn er seine Karriere bei uns beenden würde.“ Gute Voraussetzungen für die Vertragsgespräche, die im Frühjahr aufgenommen werden sollen.

Lewandowski knackt nächsten Rekord

Lewandowski macht derweil das, was er am besten kann: Tore schießen. Beim 4:0-Sieg über den VfL Wolfsburg am Freitag erzielte der 33-Jährige einen weiteren Treffer und brach damit den nächsten Rekord von Stürmerlegende Gerd Müller. 43 Mal hat Lewandowski nun im Kalenderjahr 2021 in der Bundesliga getroffen – keiner schaffte je mehr.

Hainer: „Lewandowski hat jetzt zwei Rekorde gebrochen in der kurzen Zeit. Das macht ihn stolz und das merkt man auch, dass er das wollte. Ich habe da oft mit ihm drüber gesprochen. Er schätzt den Gerd einerseits sehr, der war eine Ikone. Aber andererseits ist er auch Athlet und will das unbedingt erreichen. Er hat es geschafft und man muss sagen: Chapeau.“