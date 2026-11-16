Nächste Hiobsbotschaft beim HSV

Für den Hamburger SV kommt es knüppeldick. Nach der erneuten Verletzung von Yussuf Poulsen (32) beklagt der HSV laut ‚Bild‘ mit Albert Sambi Lokonga den nächsten verletzungsbedingten Ausfall. Wie die Boulevardzeitung berichtet, zog sich der 27-jährige Mittelfeldspieler im Vorfeld zum Testspiel gegen Hajduk Split (1:1) eine Faszienverletzung in der Wade zu.

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Das Nordderby gegen Werder Bremen am Sonntag (17:30 Uhr) wird Lokonga auf jeden Fall verpassen. Auch das Spiel gegen den FC Bayern (28. November, 15:30 Uhr) wird für den Mittelfeldmotor zu früh kommen.