Juventus: Allegri noch fest im Sattel

Eine Entlassung von Massimiliano Allegri bei Juventus Turin ist vorerst kein Thema. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, fand am gestrigen Donnerstag ein Treffen der Verantwortlichen der Alten Dame statt, in dem es um die aktuelle sportliche Situation des Klubs ging. Eine Freistellung des aktuellen Cheftrainers sei gar nicht erst thematisiert worden.

‚Sky Italia‘ berichtet ergänzend, dass eine Allegri-Entlassung für Juve finanziell schwer tragbar wäre, da der 55-Jährige noch bis 2025 an den Klub gebunden ist und ein Nettogehalt von neun Millionen Euro kassieren soll. Dementsprechend hoch wäre die Abfindung. Juve könnte dem Bericht zufolge jedoch auf die aktuelle Krise reagieren und die Fitnesstrainer aus Allegris Staff entlassen. Nach sechs Spieltagen steht Juve in der Serie A auf Platz acht. In der Champions League verlor man die ersten beiden Partien.