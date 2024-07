Nationalspieler kommt: Sano wechselt nach Mainz

In der Bundesliga wird ab dieser Spielzeit wieder vermehrt Japanisch gesprochen. Der 1. FSV Mainz 05 verkündet die Verpflichtung von Kaishu Sano. Der 23-jährige Mittelfeldspieler wechselt von den Kashima Antlers nach Rheinland-Pfalz und unterschreibt einen Vertrag bis 2028.

Dem Vernehmen nach fließen für den Transfer rund 2,5 Millionen Euro plus Boni. Sano ist vierfacher japanischer Nationalspieler und stand nicht nur bei den Mainzern als potenzieller Neuzugang auf der Liste. Nun haben aber Christian Heidel und Co. den Zuschlag erhalten.

Der Sportvortand sagt: „Kaishu Sano wird unser Mittelfeld mit seiner Ballsicherheit, seiner technischen Versiertheit, seiner Laufstärke und seiner Kämpfermentalität verstärken. Für ihn ist der Wechsel nach Mainz der erste Schritt raus aus seiner japanischen Heimat und auf die internationale Fußballbühne – Mainz 05 ist der optimale Verein hierfür, und wir werden Kaishu sowohl auf dem Platz als auch abseits davon unterstützen, hier in der Bundesliga sein volles Potential entfalten zu können.“

Sano ergänzt:„ Mainz 05 hat sich mit mir als Spieler genau beschäftigt und nicht nur meine Stärken gesehen, sondern auch Potential in meiner Entwicklung. Es war schon immer mein Traum, im Ausland Fußball zu spielen, die Bundesliga ist etwas ganz Besonderes in Japan. Am Sonntag habe ich noch gegen Yoshinori Muto gespielt, und ich hoffe, in den nächsten Wochen auch Shinji Okazaki zu treffen. Jetzt freue ich mich darauf, die Mainzer Fans genauso zu begeistern wie meine japanischen Landsleute, die vor mir hier gespielt haben.“