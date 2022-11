Fritz-Walter-Medaille: BVB-Duo räumt ab

Aufgrund der Corona-Pandemie verzichtete der DFB im vergangenen Jahr auf die Verleihung der Fritz-Walter-Medaille. In diesem Jahr wurde sie daher gleich doppelt vergeben. Als bester A-Junior des Jahres 2021 wurde U21-Europameister Karim Adeyemi vom BVB (vorher RB Salzburg) ausgezeichnet. Auf den Rängen zwei und drei finden sich Europa League-Sieger Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt) und U21-Torhüter Noah Atubolu (SC Freiburg) wieder.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Goldmedaille für den diesjährigen U19-Jahrgang geht an Florian Wirtz von Bayer 04 Leverkusen. Die Plätze dahinter nehmen Luca Netz (Borussia Mönchengladbach) und Robert Wagner (SC Freiburg) ein. In der Kategorie bester U17-Spieler des vergangenen Jahres grüßt mit Youssoufa Moukoko ein weiterer Dortmund-Youngster von der Spitze. Silber und Bronze gehen an Linus Gechter (Hertha BSC) und Anton Kade (FC Basel, ehem. Hertha BSC).

Als besten B-Junioren 2022 zeichnet der DFB Nelson Weiper von Mainz 05 aus. Der Stürmer kommt bereits auf einen Bundesliga-Kurzeinsatz für die Rheinhessen. Hinter ihm folgen Laurin Ulrich (VfB Stuttgart) sowie Tarek Buchmann (FC Bayern)

„Der Anspruch aller unserer Nationalmannschaften ist es, nachhaltig in der Weltspitze vertreten zu sein“, sagt Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter der Nationalmannschaften, „unsere Medaillengewinner/innen sind bereits jetzt unmittelbar an der Verwirklichung dieses Ziels beteiligt oder besitzen das Potenzial, in der Zukunft prägende Figuren des deutschen Fußballs zu werden.“