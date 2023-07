Barça: Kehrtwende bei Fati

Bei Ansu Fati (20), seit geraumer Zeit ein Verkaufskandidat beim FC Barcelona, bahnt sich eine Kehrtwende an. Im Interview mit der ‚Sport‘ stellt Präsident Joan Laporta klar: „Wir haben ihn nicht gebeten zu gehen, er hat einen Vertrag. Ansu sagt, dass er in dieser Saison viel besser sein wird als in der letzten.“ Fati kam in der vergangenen Spielzeit auf 36 Einsätze in der spanischen Liga, in denen ihm elf Torbeteiligungen gelangen.

„Er will bei Barça Erfolg haben, sein Umfeld und sein Agent wollen, dass er mehr spielt, aber das hängt vom Trainer ab. Hoffentlich werden wir bald den Ansu Fati sehen, der den Fußball verzaubert hat. Daran glaube ich. Und ich weiß, dass auch der Trainer darauf vertraut und das beruhigt mich“, sagt Laporta. Der Vertrag des Spaniers in Barcelona ist noch bis 2027 inklusive Option auf zwei weitere Jahre datiert.

