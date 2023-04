Gvardiol: Verfehlt Leipzig den Wunschpreis?

RB Leipzig muss womöglich bei einem Verkauf von Josko Gvardiol Abstriche machen. Laut der ‚Sport Bild‘ werden die Sachsen schlussendlich dazu gezwungen sein, auch bei Angeboten unter den anvisierten 100 Millionen Euro Ablöse zu verhandeln. Der kroatische Top-Verteidiger dränge nämlich auf einen Transfer.

Gvardiol will, so heißt es, trotz eines Vertrags bis 2027 schon in diesem Sommer den nächsten Schritt machen. Nach FT-Informationen zählt er zu den Wunschspielern von Manchester City. Abgesehen von den Skyblues reißen sich die größten Klubs Europas um seine Zusage. Neben dem Spielerwunsch soll auch die wirtschaftliche Notwendigkeit in Leipzigs Kalkül miteinfließen.

