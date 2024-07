Mbappé kauft sich eigenen Klub | Williams bringt Barça ins Grübeln

Mbappé wird Klubbesitzer

Kylian Mbappé steigt nach seinem Wechsel zu Real Madrid zum Unternehmer auf. Der 25-jährige Angreifer hat offenkundig in seiner Karriere bereits genug verdient, um sich seinen eigenen Fußballklub zu kaufen. Wie ‚Le Parisien‘ berichtet, hat Mbappé mal eben schlappe 20 Millionen Euro für 80 Prozent der Anteile am französischen Zweitligiste SM Caen hingeblättert. Klubvorstand Pierre-Antoine Capton hält die restlichen 20 Prozent. Was für den Superstar eine Teilinvestition seines 100-Millionen-Handgelds von den Königlichen darstellt, dürfte für Caen die Lebensrettung sein. Denn Mbappé investiert ebenfalls in die Tilgung der Klubschulden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Darüber hinaus spendiert der ehemalige PSG-Profi Caen noch einen Vereinspräsidenten – seinen eigenen Marketingmanager. Die Beweggründe für den Kauf des Vereins legt ‚Le Parisien‘ nicht dar. Doch Caen war einst die erste Anlaufstation für die Familie Mbappé, als es um den Ausbildungsklub des jungen Kylian ging. Am Ende machte bekanntlich die AS Monaco das Rennen, der Rest ist Geschichte. Nun schließt sich der Kreis. Wir hätten auf jeden Fall einen heißen Tipp, wo in einigen Jahren Mbappé seinen Karriereabend verbringen könnte.

Lese-Tipp

Real Sociedad: Le Normand-Nachfolger von Barça?

Williams lässt Barça zappeln

Nico Williams oder Dani Olmo – der FC Barcelona grübelt scheinbar seit Wochen, wer der beiden Hauptdarsteller von Europameister Spanien in der kommenden Saison das Barça-Trikot tragen soll. Eigentlich ist das Ziel klar: Williams soll künftig wie schon bei der EM gemeinsam mit Lamine Yamal für Spektakel und Furore in Barcelona sorgen. Doch offenbar kommen beim Youngster von Athletic Bilbao Zweifel an dem ganzen Szenario auf. Laut ‚Cadena SER‘ ist sich Williams unsicher, ob er beim Team von Trainer Hansi Flick unterschreiben oder lieber noch ein weiteres Jahr im Baskenland verbringen soll.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bilbao selbst versucht derzeit alles, um das Eigengewächs zum Bleiben zu überreden. Auch Williams‘ Entourage soll dem Bericht zufolge dasselbe versuchen. Allerdings ist fraglich, ob das Fenster für einen Wechsel nach Katalonien im nächsten Jahr überhaupt noch offen ist. Jetzt oder vielleicht nie, Williams ist noch unentschlossen. Die Verantwortlichen von Barcelona haben daher vorerst wieder die Fährte von Olmo aufgenommen. Darüber hinaus ist noch die grundsätzliche Frage offen, wie Barça ohne Verkäufe einen der beiden Transfers finanzieren will. Wir sind gespannt auf das nächste Kapitel in der Transfersaga.