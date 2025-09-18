Mit Hintertür: Benfica verkündet Mourinho-Rückkehr

Benfica Lissabon hat einen neuen Mann für die Seitenlinie gefunden. José Mourinho übernimmt ab sofort die Geschicke in der portugiesischen Hauptstadt. The Special One unterschreibt einen Vertrag bis 2027.

Das Arbeitsverhältnis hat jedoch eine Hintertür: Laut Benfica können beide Seiten nach Ende der laufenden Saison binnen zehn Tagen die Zusammenarbeit beenden.

Der 62-jährige Mourinho folgt bei Benfica auf Bruno Lage. Der Portugiese wurde nach der enttäuschenden Champions League-Niederlage gegen Qarabag Agdam (2:3) unter der Woche entlassen.

Für Mourinho ist es rund drei Wochen nach seiner Entlassung bei Fenerbahce eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Im Jahr 2000 hatte der Portugiese seine ruhmreiche Trainerkarriere bei Benfica begonnen.