Menü Suche
Kommentar 2
Offiziell Liga Portugal Bwin

Mit Hintertür: Benfica verkündet Mourinho-Rückkehr

Ganze drei Wochen war José Mourinho nach seiner Entlassung bei Fenerbahce vereinslos. Für die Trainerlegende geht es zurück in die Heimat.

von Lukas Weinstock - Quelle: slbenfica.pt
1 min.
José Mourinho auf der Fener-Bank @Maxppp

Benfica Lissabon hat einen neuen Mann für die Seitenlinie gefunden. José Mourinho übernimmt ab sofort die Geschicke in der portugiesischen Hauptstadt. The Special One unterschreibt einen Vertrag bis 2027.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Arbeitsverhältnis hat jedoch eine Hintertür: Laut Benfica können beide Seiten nach Ende der laufenden Saison binnen zehn Tagen die Zusammenarbeit beenden.

Der 62-jährige Mourinho folgt bei Benfica auf Bruno Lage. Der Portugiese wurde nach der enttäuschenden Champions League-Niederlage gegen Qarabag Agdam (2:3) unter der Woche entlassen.

Unter der Anzeige geht's weiter
SL Benfica
🦅 Bem-vindo, José Mourinho!
Bei X ansehen

Für Mourinho ist es rund drei Wochen nach seiner Entlassung bei Fenerbahce eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Im Jahr 2000 hatte der Portugiese seine ruhmreiche Trainerkarriere bei Benfica begonnen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Liga Portugal Bwin
Benfica
José Mourinho

Weitere Infos

Liga Portugal Bwin Liga Portugal Bwin
Benfica Logo Benfica Lissabon
José Mourinho José Mourinho
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert