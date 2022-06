Müller verlässt Mariners

Nicolai Müller wird in der kommenden Saison nicht mehr für die Central Coast Mariners auflaufen. Wie der australische Erstligist mitteilt, gehört der 34-Jährige zu einer Gruppe von sechs Spielern, die den Klub aus Gosford verlassen.

Lediglich ein Tor und ein Assist in 18 Einsätzen gelangen dem ehemaligen Bundesligaspieler, der in seiner Karriere unter anderem für den Hamburger SV, Hannover 96, Eintracht Frankfurt, Greuther Fürth und Mainz 05 auflief.

