Monaco streicht Pogba

Paul Pogba wird in dieser Saison nicht mehr für die AS Monaco in der Champions League auflaufen. Einem Bericht von ‚RMC‘ ist zu entnehmen, dass der 32-Jährige für den restlichen Turnierverlauf aus dem Kader gestrichen wurde. Stattdessen rücken die beiden Neuzugänge Wout Faes (27) und Simon Adingra (24) sowie Krépin Diatta (26) in das Aufgebot der Monegassen.

Pogba laboriert seit Mitte Dezember an einer Wadenverletzung und ist bisher noch nicht ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Überhaupt wird der Franzose seit seiner Ankunft im Fürstentum immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. In der laufenden Spielzeit stand der Mittelfeldspieler erst 30 Minuten auf dem Platz. Neben dem Weltmeister von 2018 müssen auch die verletzten Mohammed Salisu (26) sowie Takumi Minamino (31) in der Königsklasse zusehen.