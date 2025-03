BVB: Das Problem bei den Streichkandidaten

Borussia Dortmund muss offenbar noch Überzeugungsarbeit leisten, damit sich Emre Can (31), Niklas Süle (29), Julian Brandt (28) und Marcel Sabitzer (31) für die kommende Spielzeit anderweitig orientieren. Die von der ‚Sport Bild‘ als Streichkandidaten bezeichneten Spieler sollen aktuell noch überhaupt „keinerlei Anstalten [machen], sich einen neuen Klub zu suchen“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die teils sehr hohen Gehälter in Kombination mit schwachen sportlichen Leistungen erschweren die Käufersuche immens. Brandt, Can und Süle stehen noch bis 2026 in Dortmund unter Vertrag, Sabitzer sogar noch ein Jahr länger bis 2027.