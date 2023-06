VfB-Torwartsuche: Zwei Routiniers im Blick

Der VfB Stuttgart weitet die Suche nach einer potenziellen neuen Nummer eins im Tor weiter aus. Laut ‚Sky‘ stehen sowohl Alexander Meyer (32) von Borussia Dortmund als auch Tobias Sippel (35) von Borussia Mönchengladbach auf der Liste der Schwaben. Beide konnten bei ihren Klubs in der abgelaufenen Saison etwas Spielpraxis sammeln. Während Sippel auf insgesamt sieben Einsätze in der Bundesliga sowie dem DFB-Pokal zurückblickt, stand Meyer in fünf seiner zwölf Saisoneinsätze sogar in der Champions League zwischen den Pfosten.

Noch hat sich beim VfB kein Favorit herauskristallisiert. Zuletzt wurden auch der bald vertragslose Rafal Gikiewicz (35/FC Augsburg) sowie Patrick Drewes vom SV Sandhausen in Bad Cannstatt gehandelt. Auf der Abgabeseite steht Florian Müller (25) vor der Rückkehr zum SC Freiburg. Konkurrent Fabian Bredlow (28) soll dagegen wieder ins zweite Glied rücken, sobald der VfB eine passende Nummer eins präsentiert.

