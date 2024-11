Bayern teilt Palhinha-Diagnose mit

João Palhinha muss von der portugiesischen Nationalmannschaft abreisen. Wie der FC Bayern bekanntgibt, hat sich der 29-Jährige eine Adduktorenverletzung zugezogen, die in München behandelt werden soll. Der Mittelfeldspieler verpasst damit die Länderspiele mit Portugal in der UEFA Nations League am morgigen Freitag gegen Polen (20:45 Uhr) und drei Tage später gegen Kroatien (Montag, 20:45 Uhr).

Wie lange Palhinha ausfällt, teilt der deutsche Rekordmeister nicht mit. Der Sechser war im Sommer vom FC Fulham zu den Bayern gewechselt und kam zuletzt aufgrund der Verletzung von Aleksandar Pavlovic vermehrt zum Einsatz.