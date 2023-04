BVB: Gerücht um Sancho-Leihe

Läuft da etwas zwischen Jadon Sancho und Borussia Dortmund? Der ‚Süddeutschen Zeitung‘ zufolge möchte Sancho „lieber heute als morgen, als Leihgabe, zum BVB zurückkehren“, so die Formulierung. Ein Rückkehr zu den Schwarz-Gelben wäre, selbst auf Leihbasis, ein echter Paukenschlag.

Im Dress der Dortmunder zauberte der Rechtsfuß regelmäßig in der Offensive und war in 137 Partien an starken 114 Treffern direkt beteiligt (50 Tore, 64 Vorlagen). Aufgrund seiner Leistungen avancierte der 23-Jährige schnell zum Publikumsliebling. Zudem gewann der Engländer mit der Borussia 2021 den DFB-Pokal.

Im selben Jahr verließ Sancho die Dortmunder für 85 Millionen Euro in Richtung Manchester United. Für die Red Devils stand der Ausnahmekünstler bislang 71 Mal auf dem Rasen. Im Old Trafford lässt er allerdings oft seine Dynamik vermissen und kommt erst auf 16 direkte Torbeteiligungen (elf Tore, fünf Vorlagen).

Chance für Dortmund?

Obwohl er in der laufenden Spielzeit regelmäßig zu Einsatzzeiten kommt, befindet sich Sancho dem ‚Guardian‘ zufolge auf einer internen Streichliste von Trainer Erik ten Hag. Dennoch bleibt erst einmal abzuwarten, ob sich die Gerüchte um eine Sancho-Rückkehr erhärten.