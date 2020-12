Koch muss operiert werden

Robin Koch wird Leeds United einige Zeit fehlen. Wie der Premier League-Klub verkündet, muss der deutsche Nationalspieler am Knie operiert werden. Der 24-Jährige habe die Verletzung bereits bei seinem Pflichtspieldebüt für Leeds am ersten Spieltag gegen den FC Liverpool (3:4) erlitten, sei in Abstimmung mit den Klubärzten aber in der Lage gewesen weiterzuspielen. Beim 1:3 gegen Chelsea am Samstag habe sich die Verletzung nun aber verschlimmert, sodass eine Operation nötig wurde.

„Wir haben zu Beginn der Saison gemeinsam mit den Ärzten entschieden, dass ich so vorerst spielen kann. Uns war aber klar, dass wir den Eingriff früher oder später vornehmen müssen. Nach dem Spiel gegen Chelsea war der Zeitpunkt gekommen. Gerade im Hinblick auf ein sehr wichtiges Jahr 2021 für mich ist es jetzt entscheidend, um im Frühjahr wieder auf dem Platz stehen zu können“, erklärt Koch der ‚Bild‘.