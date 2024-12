Winter-Entscheidung um Lemperle gefallen

Tim Lemperle bleibt dem 1. FC Köln in diesem Winter noch erhalten. Wie Sportchef Christian Keller gegenüber der ‚Bild‘ bestätigt, wird es zu keinem vorzeitigen Abgang des 22-Jährigen kommen: „Das war bislang kein Thema. Ich schließe das aber auch aus.“ Wie FT exklusiv berichtete, wird Lemperle den FC jedoch am Ende der Saison ablösefrei in Richtung der TSG 1899 Hoffenheim verlassen.

Zuletzt sorgten Aussagen von Lemperles Berater für Aufsehen, in denen er den FC-Bossen vorwarf, sich nicht ausreichend um eine Vertragsverlängerung von Lemperle bemüht zu haben. Der bevorstehende Abgang im kommenden Sommer dürfte die Kölner hart treffen. Aktuell ist er mit acht Treffern der beste Torschütze im Team von Gerhard Struber und hat maßgeblichen Anteil daran, dass die Domstädter weiterhin gute Karten im Kampf um den Aufstieg haben. Aktuell laboriert Lemperle an einer kleinen Muskelverletzung im linken Oberschenkel und fällt bis zum Jahreswechsel aus.