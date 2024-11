Hammer-Urteil für die FIFA: Nie wieder Ablösesummen?

Im Jahr 1995 hatte das sogenannte Bosman-Urteil die Fußballwelt auf den Kopf gestellt. Der Europäische Gerichtshof hatte damals entschieden, dass Profi-Fußballer nach Ablauf ihres Vertrags ablösefrei zu anderen Vereinen wechseln können. Zuvor war es den Vereinen möglich gewesen, trotz Vertragsende weiter Ablösen für ihre Spieler zu fordern – kaum vorstellbar heute.

Nun ist aber kürzlich erneut ein Urteil gefällt worden, was ebenfalls radikale Auswirkungen auf den Transfermarkt haben könnte. Die Rede ist von einem Bosman-Urteil 2.0. Werden die Fußballer künftig also noch mächtiger und können wechseln, wann sie wollen? Und verlieren Vereine künftig zunehmend den Zugriff auf ihre Spieler? Antworten auf diese Fragen gibt es in diesem Video.