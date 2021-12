Medien: Kempf-Wechsel zur Hertha nur noch Formsache

Marc Oliver Kempf steht wohl vor einem Wechsel innerhalb der Bundesliga. Wie ‚Sky‘ berichtet, stehen nur noch kleine Details der Unterschrift bei Hertha BSC im Wege. Der VfB Stuttgart müsste sich eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags dann abschminken.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon im Sommer hatten die Stuttgarter Nachrichten berichtet, dass Kempf spätestens im Sommer 2022 ablösefrei nach Berlin wechseln wird. Anschließend schöpfte Stuttgart nochmal Hoffnung, den 26-jährigen Innenverteidiger halten zu können – diese zerschlägt sich nun aber.

Auf und ab in Stuttgart

Kempf war 2018 ablösefrei vom SC Freiburg nach Stuttgart gekommen und stieg mit den Schwaben prompt ab. Beim direkten Wiederaufstieg führte der Linksfuß den VfB dann als Kapitän an, wurde in der Bundesliga aber abgelöst. Seinen Stammplatz behielt er dennoch und legte eine gute Spielzeit 2020/21 hin.

In der laufenden Saison ist Kempf in der Regel weiterhin gesetzt und erzielte in elf Partien schon drei Tore. Zuletzt setzte ihn aber eine Oberschenkelverletzung außer Gefecht. Beim jüngsten 2:0-Sieg in Wolfsburg feierte der U21-Europameister von 2017 dann aber sein Comeback als Einwechselspieler.