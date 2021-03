Balkan-Juwel Knezevic: „Würde gerne in die Bundesliga“

Fußballtalente auf dem Balkan gibt es wie Sand am Meer. So scheint es jedenfalls, wenn man sich beispielsweise die Jugendnationalmannschaften von Kroatien, Serbien oder Bosnien-Herzegowina anschaut. Unter all den ambitionierten Fußballern befindet sich auch Branislav Knezevic vom FK Macva Sabac. Der 18-Jährige spielt seine erste Saison in der obersten serbischen Spielklasse und weiß zu überzeugen.

Dank auffällig starker Leistungen wird Knezevic von vielen europäischen Klubs beobachtet und hatte im Winter bereits konkrete Angebote vorliegen, wie er FT bestätigte. Einen Wechsel schlug er vorerst aus, um weiterhin ausreichend Spielpraxis zu sammeln.

Nächster Karriereschritt Bundesliga?

Im Sommer traut Knezevic sich den nächsten Karriereschritt zu. Da sein Vertrag 2022 ausläuft, wäre es die letzte Chance für seinen Jugendklub, eine Ablöse zu erhalten. Ein Wechsel nach Deutschland ist dabei eine Möglichkeit. „Der Stil der Bundesliga gefällt mir wirklich gut. Ich wäre sehr glücklich, in der Bundesliga spielen zu dürfen“, verrät Knezevic im FT-Interview. Dann würde der Rechtsfuß in derselben Liga spielen, in der seinem Idol Kevin De Bruyne einst der Durchbruch gelang.

Während Knezevic in spanischen Medien aufgrund seiner strategischen Spielweise schon als „nächster Luka Modric“ bezeichnet wird, lässt seine Art, Fußball zu spielen tatsächlich auch Vergleiche mit De Bruyne zu, den er sehr bewundert. Auch Knezevics Physiognomie gleicht eher der des Belgiers in Diensten von Manchester City, als der von Modric.

Spielstil wie sein Vorbild

Der Serbe ist auf dem Feld sehr präsent und zeigt, dass er im physischen Bereich keine Probleme mit seinen erfahreneren Gegenspielern hat. Dazu lässt Knezevic bereits durchblicken, dass er für sein Alter ein sehr gutes Spielverständnis besitzt. Sein solides Passspiel, gepaart mit Kreativität und einer guten Technik, machen Knezevic zu einem sehr begehrteren Spieler auf dem europäischen Transfermarkt.

Ähnlich wie sein Vorbild ist der talentierte Youngster im Mittelfeld flexibel einsetzbar. Seine Stärken kommen auf der Zehn ebenso zur Geltung, wie etwas defensiver auf der Acht, wo Knezevic immer wieder durch wichtige Balleroberungen auffällt und das Tempo seiner Mannschaft dirigiert. Mit all diesen Qualitäten ist Knezevic gesegnet. Trotzdem wird der Schritt zu einem größeren Verein in eine stärkere Liga nicht einfach.

