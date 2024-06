Vor Verlängerung: Barça hat Angst um Yamal

Der FC Barcelona möchte den Vertrag mit seinem Top-Talent Lamine Yamal zeitnah verlängern. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, möchten die Katalanen mit einer vorzeitigen Ausweitung des bis 2026 datierten Kontrakts einem möglichen Wechsel des 16-Jährigen zu Erzrivale Real Madrid einen Riegel vorschieben. Grund dafür ist der Berater des spanischen Nationalspielers: Star-Agent Jorge Mendes hält laut der Fachzeitschrift glänzende Kontakte zu den Königlichen und hat früh in die Karriere des Flügelspielers investiert, um bei möglichen Wechseln zu profitieren.

Neben einer langfristigeren Laufzeit des Vertrags soll auch Yamals Grundgehalt steigen, das derzeit bei etwa 1,6 Millionen Euro liegt. Dieses sei nach den Leistungen in der abgelaufenen Saison nicht mehr angemessen. Yamal lief in insgesamt 53 Pflichtspielen für Barça auf und steuerte dabei 18 Scorerpunkte für seine Mannschaft bei. Seine starken Auftritte verschafften ihm zudem die Nominierung für die laufende Europameisterschaft. Dort stand er bisher in allen drei Partien auf dem Feld, legte einen Treffer auf und wurde zum jüngsten Nationalspieler seines Landes.