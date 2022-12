Van Bommel möchte Blind

Routinier Daley Blind weckt Begehrlichkeiten in Belgien. Wie ‚De Telegraaf‘ und ‚Het Nieuwsblad‘ übereinstimmend berichten, möchte Royal Antwerpen den 32-jährigen Niederländer im Winter verpflichten. Dem belgischen Erstligisten schwebe ein ablösefreier Transfer im Winter vor. Blind ist noch bis Sommer nächsten Jahres an Ajax Amsterdam gebunden. Beim niederländischen Branchenprimus zählt der Linksfuß zu den Topverdienern.

Das Interesse von Antwerpen rührt unter anderem daher, dass Stammverteidiger Sam Vines mit einem Schienbeinbruch verletzt ausfällt. Auch Sommerneuzugang Gastón Ávila spielt beim belgischen Erstligisten derzeit keine Rolle. Blind könnte also dabei helfen, die Abwehrsorgen von Trainer Mark van Bommel zu lindern. Der 1,80 Meter große Linksverteidiger weilt derzeit mit der niederländischen Nationalmannschaft in Katar. Blind stand bislang in allen vier Partien in der Startelf und steuerte einen Treffer und eine Vorlage bei.

