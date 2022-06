Maaßen-Poker: Augsburg einigt sich mit Dortmund

„Um ehrlich zu sein, bin ich schon sehr irritiert darüber, dass das Thema in den Medien auftaucht und hier mitunter sogar bereits Vollzug gemeldet wird“, mauerte Sportdirektor Sebastian Kehl zuletzt in Sachen Enrico Maaßen. Mittlerweile ist die Vollzugsmeldung aber in greifbarer Nähe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben sich der FC Augsburg und Borussia Dortmund „mündlich über einen Wechsel“ verständigt. Die entsprechenden Verträge sollen jetzt zeitnah ausgearbeitet und unterschrieben werden.

Ablöse für Maaßen

Die Ablöse soll sich auf zunächst 300.000 Euro belaufen. Während der dreijährigen Vertragslaufzeit kann die Summe weiter steigen, soll „aber definitiv im sechsstelligen Bereich bleiben“, so die ‚Bild‘. In Dortmund steht der U23-Coach noch bis 2024 unter Vertrag.

Am 20. Juni soll Maaßen in Augsburg den Vorbereitungsstart anpfeifen und offiziell vorgestellt werden. Er folgt auf Markus Weinzierl, der den Klub aufgrund von internen Unstimmigkeiten direkt nach dem letzten Saisonspiel verlassen hatte.